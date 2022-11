F1 | perché Yuki Tsunoda non si è sdoppiato in regime di Safety Car a San Paolo? Anomalia nel sistema della FIA

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Gran Premio di San2022 ha regalato tanti sorpassi, incidenti e numerosi colpi di scena, oltre ad un finale controverso per quanto riguarda la gestione dei piloti da parte di Ferrari e Red Bull. Un episodio quasi ininfluente nell’economiagara ma decisamente anomalo e allarmante in ottica futura ha visto protagonista invecedurante il secondodiCar. Il giapponese dell’AlphaTauri, che stava battagliando da doppiato nelle retrovie con le Williams (dopo essere partito dalla pit-lane per cambio motore), si è ritrovato suo malgrado in una situazione davvero spiacevole e per certi versi incomprensibile almeno a prima vista. Di fatto,non ha ricevuto il via libera dalla Race Direction per sdoppiarsi come da regolamento al ...