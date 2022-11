F1 | Mick Schumacher | “Qualche volta è il tuo anno | qualche altra volta no | come per me questa stagione”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le aspettative perper il Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1 erano senz’altro diverse, aspirando alla zona punti; alla fine, però, il pilota della Haas deve accontentarsi della tredicesima posizione che non lo lascia particolarmente soddisfatto. Le gomme medie non hpermesso al tedesco di esprimere tutto il potenziale, tant’è vero che ha ritrovato passo, ritmo e competitività solo con le gomme soft. In vista dell’ultimo GP dellaha anche avuto modo di fare un bilancio della. F1, Sebastian Vettel: “Primo pit stop in ritardo, poi siamo stati sfortunati con la Safety Car” Di seguito, le dichiarazioni dirilasciate alla stampa al termine della gara odierna: “La gomma media non ha ...

- VOTO 6 Dalla 12° piazza è stato autore di una gran partenza, poi anche a lui non è girata bene con la strategia nel finale, e la 13° posizione finale sembra stargli un po' stretta. ...Sainz passa davanti ae sale ottavo. Giro 22. Leclerc entra per passare a gomme Soft. È 17°. Giro 25. Sainz risale quinto dopo le soste altrui, mentre Leclerc è 16°. Giro 30. Charles ... F1 | Mick Schumacher recupera otto posizioni nella Sprint di Interlagos Gianluca Zippo | Mick Schumacher: "Abbiamo fatto un buon primo giro, il che ci ha sicuramente aiutato a metterci in posizione per lottare e anche il nostro ...