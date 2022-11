F1 GP Brasile 2022 | Binotto | “Punti preziosi verso Abu Dhabi | siamo stati aggressivi”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mattiaha parlato al termine del Gran Premio del, penultimo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Il team principal della Ferrari ha analizzato la gara di Interlagos, che ha visto le Rosse chiudere al terzo posto con Carlos Sainz e al quarto con Charles Leclerc. “Dopo l’incidente di Charles al primo giro e il problema di Carlos, che ha visto una visiera finire nel condotto di raffreddamento dei freni, la gara è stata in salita – ha spiegato– Dopoandati all’attacco e con una strategia offensiva abbiamo finito per ottenereil finale di Abuche sarà decisivo per chiudere la stagione. Cercheremo di prepararci al meglio, intanto faccio i complimenti a Russell per la sua ...

...00 Verona - Spezia 1 - 2 15:00 Monza - Salernitana 3 - 0 15:00 Roma - Torino 1 - 1 18:00 Milan - Fiorentina 2 - 1 20:45 Juventus - Lazio MOTORI - FORMULA 1 19:00 GPCALCIO - PREMIER LEAGUE 15:...CARLOS SAINZ (Ferrari) 8: si mangia le mani per quel tear - off che gli finisce nella gomma in avvio di gara. Senza quel problema avrebbe potuto allungare a dovere il primo stint di gara e gestire ...Sul tracciato di Interlagos s'infiamma l'atmosfera in casa Red Bull, con Max e Sergio protagonisti nel finale di gara ...FORMULA 1 - Prima vittoria da veterano per l'inglese della Mercedes, gara da campione dello spagnolo dell'Apine. Boccata d'ossigeno per Maranello, tensione nell ...