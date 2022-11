F1 | Charles Leclerc e un team-radio ironico | “Lavoro straordinario? Mamma mia…”

(Di lunedì 14 novembre 2022) E’ stato un fine-settimana complicato pera Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Il monegasco della Ferrari ha affrontato un venerdì, dedicato alle qualifiche della Sprint Race, da dimenticare. Una gestione del box e dello stesso, in fatto di scelta di gomme, decisamente negativa che l’ha costretto a partire nella gara del sabato solo in decima casella. Una prestazione, poi, giudiziosa, senza prendersi rischi nella Sprint, con un sesto conclusivo, tramutatosi in quinto per la penalità comminata al compagno di squadra, Carlos Sainz, per la sostituzione del motore endotermico. Nella gara domenicale, il contatto con Lando Norris ha fatto sfumare i sogni di gloria e il ragazzo del Principato è stato costretto a risalire la corrente, spingendosi fino a un ottimo quarto posto. ...

