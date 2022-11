Ex Udinese | Fofana ancora decisivo in Francia VIDEO

Tuttosport

Commenta per primo Liverpool e Arsenal pensano a Seko, 27enne centrocampista ex, in forza al Lens. E' valutato 25 milioni di euro.Commenta per primo Bisogna risalire alla stagione 2019 - 2020 per vedere Sekonel centrocampo dell', una squadra che a fine campionato si classifica al tredicesimo posto. In quella stagione il giocatore ivoriano si mette in evidenza come pezzo pregiato della ... L'ex Udinese Fofana trascina il Lens a -2 dal Psg. Vince il Rennes di Theate Said e l'ivoriano rimediano all'autogol di Abdul Samed nel 2-1 contro il Clermont. Tolosa ko col medesimo risultato: Bourigeaud, momentaneo pari di Dallinga e Kalimuendo ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio del derby facendo chiarezza sulla titolarità di Luis Alberto e la presenza in panchina di Ciro ...