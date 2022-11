Ex pilota Agostini | ' fondi per elettrico potevano migliorare motore tradizionale'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Milano, 8 nov. (Adnkronos) - "Con tutto quello che hanno speso per sviluppare ilforse avrebbero potutomolto ilsia a livello di inquinamento sia a livello di consumi". Lo ha detto Giacomo, exmotociclistico, pluricampione del mondo, replicando, a margine dell'inaugurazione della 79esima edizione di Eicma, a chi gli chiedeva cosa ne pensa del boom della mobilità elettrica. "Io sono nato con ile per me è difficile…ma se serve per la nostra salute e per il futuro dovremo accettarlo - ha sottolineato -. Le prossime generazioni nasceranno con ile non sapranno neanche cos'è quello termico".

Adnkronos

