Ex Ilva | stop alle 145 ditte dell’indotto | preoccupazione per 2mila lavoratori

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il governo attende «risposte immediate» da Acciaierie d’Italia dopo la sospensione delle attività di 145 aziende che svolgono lavoro ritenuti non essenziali

Mentre i lavoratori interessati dallo, circa duemila, sottolineano il rischio che si vada "... ex" che deve essere considerata "una priorità" tanto che diventa "strategico accelerare la piena ...Mentre i lavoratori interessati dallo, circa duemila, sottolineano il rischio che si vada "... ex" che deve essere considerata "una priorità" tanto che diventa "strategico accelerare la piena ...l’ex Ilva, ha chiesto di sospendere da lunedì tutte le attività e di sgomberare subito il cantiere se all’interno dello stabilimento: stop quindi alla lavorazione di commesse, manutenzione e attività ...Il governo attende «risposte immediate» da Acciaierie d’Italia dopo la sospensione delle attività di 145 aziende che svolgono lavoro ritenuti non essenziali ...