Ex Gkn | gli operai in Palazzo Vecchio | ' Non ce ne andiamo senza novità risolutive'

Valerio Fabiani: 'La Regione conferma la propria disponibilità. Facciamo un appello: il rilancio del sito passa per la responsabilità di ...... anche delle suore 21 Dicembre 2021 LAVORO -, c'è l'accordo per riconversione industriale. ... delineatiindirizzi di gestione 12 Novembre 2022 Covid Toscana: 1.868 nuovi casi, cinque i decessi ...Gli operai ex Gkn a Palazzo Vecchio durante il consiglio comunale. I lavoratori si trovano nel salone dei Duecento, dove si sta svolgendo la seduta odierna del consiglio comunale, e chiedono risposte ...Valerio Fabiani: "La Regione conferma la propria disponibilità. Facciamo un appello: il rilancio del sito passa per la responsabilità di tutti" ...