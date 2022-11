Ex Gazprom Germania nazionalizzata dal governo Scholz - Economia - quotidiano.net

Rischio di insolvenza con conseguente pericolo per l'approvvigionamento energetico: Berlino diventa azionista unico della ...La Sefe, che in precedenza operava con il nome di, "e' una societa' chiave per la fornitura di energia in". Tra i suoi clienti ci sono le aziende municipalizzate e la sua ...(ANSA) - BERLINO, 14 NOV - Il governo tedesco sta nazionalizzando la società gas Sefe, ex Gazprom Germania ed ex controllata della russa Gazprom. Il ministero dell'Economia ha giustificato le misure ...La Sefe, che in precedenza operava con il nome di Gazprom Germania, "e' una societa' chiave per la fornitura di energia in Germania". Tra i suoi clienti ci sono le aziende municipalizzate e la sua ...