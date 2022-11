“Esterno notte” | le anticipazioni della prima puntata | Aldo Moro viene rapito

Leggi su tvzap

(Di lunedì 14 novembre 2022) News Tv. “. Grande attesa per la serie evento di Marco Bellocchio sul rapimento di. “” andrà in onda in tre puntate, ognuna di due episodi. In precedenza è stata già diffusa nelle sale cinematografiche italiane in due parti, ognuna contenente tre episodi. Questa sera, su Rai 1, andrà in onda la, mentre le altre due andranno in onda domani e giovedì 17 novembre 2022. (Continua…) LEGGI ANCHE: “”, arriva la serie tv di Marco Bellocchio sul rapimento di”, le ...