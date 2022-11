Esterno Notte | la serie evento sui tragici giorni del rapimento di Aldo Moro

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma 1978. L’anno tra i più drammatici e ingombranti per la storia del nostro Paese, tra violenze di piazza, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Il 1978 è soprattutto l’anno dele dell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana,, da parte delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica di estrema sinistra: sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale, un governo sostenuto dal Partito Comunista (guidato da Enrico Berlinguer), in una storica alleanza con la Democrazia Cristiana, eè il principale fautore di questo accordo. Proprio nel giorno dell’insediamento del Governo, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento,e gli uomini della sua scorta cadono in un agguato in via Fani a Roma. Ed è un inedito racconto dei ...