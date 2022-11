Esterno Notte | intervista a Fabrizio Gifuni

... Bruno Vespa , a dare la notizia in un'edizione straordinaria del Tg1 che sarebbe rimasta nella storia della televisione italiana (e che appare anche nella nuova fiction di Rai1, "" ). ...Stasera su Rai 1 alle 21.25Prima parte 16 marzo 1978. Nel giorno del voto di fiducia per il IV ...Debutta lunedì 14 novembre 2022 Esterno Notte: in questa intervista a Fabrizio Gifuni, l’interprete di Aldo Moro, andiamo in profondità di questa serie evento che racconta i cinquantacinque giorni di ...Esterno Notte, la recensione: film o serie Poco importa: il regista ridefinisce il concetto di tragedia nella Via Crucis di Aldo Moro. E Fabrizio Gifuni è semplicemente eccezionale.