Esterno notte | anticipazioni seconda puntata | trama episodi martedì 15 novembre 2022

(Di lunedì 14 novembre 2022) Era attesa da tempo, se ne parlava da giorni, ma finalmente questa sera su Rai 1 ha preso il via la serie eventodiretta dal regista Marco Bellocchio. La fiction, che tanto fiction non è, racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro. E lo fa attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime, riavvolgendo il nastro e tornando indietro nel tempo. Su quelle pagine così drammatiche che hanno segnato la storia del nostro Paese. Ma cosa succederà nella, che verrà trasmessa a partire dalle 21.25 su Rai 1?diNelladi domani vedremo Monsignor Curioni avvicinare uno degli avvocati del nucleo storico delle BR ...

Non solo Ballando: a La vita in diretta oggi si è parlato anche della fictionA prendere parte al talk sono stati alcuni dei volti di Ballando con le stelle, come Rosanna Banfi, ancora ...Gli episodi disono sei, ciascuno della durata di 50 minuti per un totale di tre puntate. La location principale della miniserie è Roma dove si sono svolti i fatti. Il set è stato ...Margherita Buy intervista per Esterno Notte: “Politica oggi ancor più divisa” Margherita Buy Esterno Notte interpreta la moglie di Aldo Moro, la signora Noretta mostrando un nuovo punto di vista. La n ...Scopri quando va in onda la prossima puntata di Esterno Notte, la serie tv diretta da Marco Bellocchio su Rai 1!