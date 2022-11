Esterno Notte | anticipazioni 2^ puntata 15 novembre 2022 | il tentativo del Papa

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 14 novembre 2022)proseguirà la sua programmazione martedì 15con la messa in onda della seconda. In questo appuntamento, il Monsignor Curioni per conto diPaolo VI si avvicinerà ad uno degli avvocati delle Brigate Rosse per capire se ci sia margine per una trattativa che porti alla liberazione di Aldo Moro. Nel frattempo, Adriana Faranda insieme a Valerio Morucci svolgerà un ruolo importante durante la prigionia del politico. La donna, infatti, diventerà la staffettista del gruppo terroristico consegnando i loro comunicati alle più importanti testate giornalistiche., terzo episodio:Paolo VI tenta di liberare Aldo Moro Il primo episodio della secondadi ...