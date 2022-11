Esterno notte | anticipazioni 14 novembre 2022 | cast serie tv | trama e quante puntate sono

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il momento tanto atteso è arrivato perché questa sera su Rai 1 prenderà il via laevento ‘’, che terrà compagnia ai telespettatori a partire dalle 21.30 circa, subito dopo il classico appuntamento con I Soliti Ignoti di Amadeus. Di cosa parla laeventoLaevento, in esclusiva su Rai 1, racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro. E lo fa attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Il regista Marco Bellocchio ha deciso di tornare su quelle drammatiche pagine della nostra storia. “Ho voluto stavolta farne unaper raccontare l’di quei 55 giorni italiani, stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, ...

Stasera su Rai 1 alle 21.25Prima parte 16 marzo 1978. Nel giorno del voto di fiducia per il IV ...FILM Su Rai Uno dalle 21.25. Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse sulla strada per il Parlamento e da quel momento comincia una lunga prigionia. Cinquantacinque giorni dopo viene ...Avvicinarsi a Villastellone, ieri mattina, era come avvicinarsi a una zona di guerra. Alle prime luci dell’alba, il cielo buio illuminato ...In prima serata su Rai1 vanno in onda le prime due puntate del capolavoro di Marco Bellocchio, affresco grandioso di quella che è stata una delle nostre epoche più buie. Trama, anticipazioni e parole ...