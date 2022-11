Energia | Ghezzi esercenti funiviari | Non sarà anno facile | peggio del Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. (Labitalia) - "Caro? Questo nonun, anzi temo che siadell'del". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Valeria, presidente Anef (Associazione nazionale). "Non so - ammette - come affronteremo il problema dell', maun grande problema". "I prezzi degli skipass - spiega - sono aumentati andando un po' dietro all'inflazione però ovviamente il maggior costo dell'non va sull'utente, perché sarebbe impossibile. Dovremmo aumentare il costo del 30%, mentre la variabile di aumenti sta tra il 5 e il 12%". "Nonostante i costi dell'- sottolinea - noi la neve ...