Empoli | UFFICIALE | Haas ha rinnovato fino al 2025

Commenta per primo Nicolas Haas ha rinnovato il suo contratto con l' Empol i fino al 2025. L'annuncio è arrivato su Twitter da parte del club azzurro: 'Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Nicolas Haas per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025'.Commenta per primo L'annuncia il rinnovo di Jacopo Fazzini , centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro che da poco ha esordito in Serie A. Questo l'annuncio del club toscano: 'Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Jacopo Fazzini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027'.EMPOLI - Giornata di rinnovi in casa Empoli. Dopo Haas, ecco quello di Jacopo Fazzini. "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Jacopo Fazzini per il ...Il centrocampista svizzero ha prolungato il suo contratto con il club del presidente Corsi EMPOLI - L’ Empoli, con una nota sui propri canali societari, ha annunciato il prolungamento di contratto con ...