Ema Stokholma si dichiara in diretta tv ad Angelo Madonia

(Di lunedì 14 novembre 2022) I fan di Ballando con le Stelle sperano dall’inizio dell’edizione 2022 di poter scorgere degli accenni a una possibile storia d’amore tra Ema. I due ballano spesso in modo sensuale e hanno generato una sorta di aurea romantica intorno a loro. Tutti li vorrebbero insieme e, ospiti di Oggi è un altro giorno, hanno svelato qualche dettaglio in più sul loro rapporto. Ema Stockholma eSerena Bortone ha provato a indagare, così da scoprire eventuali indizi su una possibile relazione amorosa tra Ema. Il mondo del gossip attende un loro cenno e qualcosa è stato rivelato. “Lo sto testando”, ha detto lei tra le risate. Di certo il rapporto va oltre la sala prove di Ballando con le Stelle, ...

e Angelo Madonia, il loro amore nato in sala prove a Ballando con le Stelle tra litigi e ...è una scrittrice e conduttrice radiofonica, in gara a Ballando con le stelle 2022 con il ballerino Angelo Madonia L'articolo, chi è: madre, vero nome, Angelo Madonia, radio,...Ema Stokholma e Angelo Madonia, il loro amore nato in sala prove a Ballando con le Stelle tra litigi e allenamenti ...Chi è Angelo Madonia, concorrente di Ballando con le Stelle 2022 in coppia con Ema Stokholma, e quali sono i suoi familiari Angelo Madonia, nato nel 1984 a Palermo, è uno dei ballerini dell’edizione ...