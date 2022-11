Elsa Fornero vuole più immigrati? Ecco perché tanto per cambiare sbaglia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) I giovani italiani che fuggono all'estero e i più o meno disperati africani che, affidandosi a scafisti senza scrupolo, provano a raggiungere le nostre coste. Apparentemente due fenomeni diversi, senza nessun legame, un po' come le capre e i cavoli del noto proverbio. Eppure per l'ex ministro del Lavoro e delle politiche socialiil trait-d'union c'è: «Mentre rifiutiamo o rendiamo difficile e umiliante - scrive su La Stampa - l'accesso in Italia ai giovani dei paesi poveri, creiamo le condizionii nostri emigrino». In sostanza, per l'esimia professoressa noi dovremmo essere più tolleranti con le Ong e con chi organizza e lucra illegalmente sul traffico degli esseri umani nel Mediterraneochi arriva in Italia e decide di accasarvisi non fa altro che contribuire a risolvere l'annoso problema ...