Elettrificazione verde | la sostenibilità in casa passa per le energie pulite e l’efficienza energetica

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gli effetti dell’inquinamento ambientale, che possono essere individuati nel riscaldamento globale e nel cambiamento climatico, hanno reso più stringente la necessità di attuare provvedimenti in grado di invertire la tendenza e favorire una maggiore. Tra i fattori che maggiormente impattano sulla salute del pianeta è possibile annoverare l’energia prodotta da combustibili fossili. È per questo motivo che, negli ultimi anni, l’Unione Europea ha fissato una serie di obiettivi volti ad accelerare il processo della transizione. Nel dettaglio, si punta a raggiungere entro il 2030 la diminuzione del 55% rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra nonché ad arrivare alla totale neutralità climatica entro il 2050. In questo scenario, uno dei processi tesi al conseguimento degli obiettivi UE è rappresentato ...