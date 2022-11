Eleonora Incardona | il mini abito esalta le forme | scollatura ipnotica

(Di lunedì 14 novembre 2022) In forma smagliante e più sensuale che maisi mette in posa e lascia i suoi tantissimi follower senza fiato, lafa sognare Ha infiammato come sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Milano - L'avevamo lasciata sul lungomare di Marina di Ragusa a mangiare gli spaghetti con le vongole , nel weekend, la procace influencer di Chiaramonte Gulfi, s'è spostata a Milano per un altro shooting fotografico, in intimo e in tailleur. In mezzo, una capatina allo stadio Meazza: 'Nel mio ...Ragusa - Dopo aver condotto qualche giorno fa a Vittoria il Premio nazionale calcio siciliano, Eleonara- l'influencer e soubrette 31enne originaria di Chiaramonte Gulfi, ex cognata di Diletta Leotta - manda in visibilio i fan posando sul lugomare di Marina di Ragusa, con un vestitino così ...In forma smagliante e più sensuale che mai Eleonora Incardona si mette in posa e lascia i suoi tantissimi follower senza fiato, la scollatura fa sognare Ha infiammato come sempre il web con la sua ...Eleonora Incardona ha avuto la forza in questi anni di poter dimostrare sempre di più il proprio talento, in modo tale da poter essere unica.