Eleonora Daniele perde la pazienza a “Storie Italiane” | VIP asfaltata

Anche Luisella Costamagna ha preso parte al talk che si è svolto nella seconda parte della puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, dove la padrona di casaha parlato con i suoi ospiti del sesto appuntamento di Ballando, che abbiamo visto su Rai1 sabato sera. Su Luisella un'altra ospite del talk, ossia Samantha De Grenet, ha speso elogi, ...'Non è vero, non è tua mamma',smaschera il suo ospite a Storie Italiane Scrutando, quindi, sul cellulare di Guillermo Mariotto, la conduttrice di Storie Italiane ha rivelato: 'Non è ...Mariotto per l'ennesima volta al telefono in diretta a Storie Italiane ma la conduttrice non ci sta... Sembra essere diventata ormai un'abitudine per il ..."Ballando con le stelle ha perso una concorrente coi fiocchi", parla un'ospite di Storie Italiane Anche Luisella Costamagna ha preso parte al talk che si ...