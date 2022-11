Elenoire Ferruzzi querela tutti | cosa sta succedendo

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 14 novembre 2022)è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 7. La ex vippona è stata ampiamente criticata per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon, tant’è che il pubblico l’ha voluta fuori dalla casa. Adesso che il web continua a criticarla,ha deciso di passare alle maniere forti e ha deciso di fare querele e denunce. A fare l’annuncio è stata direttamente lache ha spiegato meglio la sua scelta sui social. GF Vip 7,passa alle querele dopo le tante criticheè convinta che la gente sia piena di invidia. Per questo motivo, a suo dire, la insultano. Così poi la ex vippona di Alfonso Signorini ha affermato che quando arriveranno le querele da parte della ...