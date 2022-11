Elenoire Ferruzzi | il dramma doloroso che l’ha cambiata per sempre

Leggi su sologossip

(Di lunedì 14 novembre 2022)ha vissuto un’esperienza più che traumatica, un evento che, anche solo a sentirlo raccontato, può spezzare il cuore in mille pezzi. Per la concorrente più irriverente del Grande Fratello Vip 7, le cose non sonoandate nel migliore dei modi. Ildi cui stiamo per parlare non riguarda il periodo di transizione, ma una questione molto più recente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.