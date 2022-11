Ecco cosa non può mai mancare nel beauty-case

(Di lunedì 14 novembre 2022) Utilizzata dai make up artist di tutto il mondo per fissare il trucco, la cipria trasparente permette di opacizzare l’incarnato e preservare la bellezza della base senza appesantirla. Ideale anche per minimizzare i pori, viene utilizzata soprattutto in estate quando si vuole ritoccare il trucco ed eliminare l’effetto lucido. Cipria trasparente: le migliori da provare guarda le foto Leggi anche › Pelle mista: guida alla skincare routine più appropriata Cipria trasparente, cos’è e come si usa La ...

Il Fatto Quotidiano

La California non è solo il principale mercato statunitense delle auto elettriche, ma anche un banco di prova per le tecnologie di eolico galleggiante.sta succedendo Gli elettori della California hanno respinto una misura che avrebbe utilizzato le tasse sui residenti più ricchi per finanziare l'espansione dei veicoli elettrici nello stato. ...Ma quando arriva la fatidica quota 15,che l'Abba alza i giri del motore: lo fa con Merlo e ... E rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà o quando unanon viene al meglio. Ne parleremo ... Proroghe delle misure di Draghi e interventi sulle pensioni. Ecco cosa bolle nella pentola della legge di bilancio Gli iPhone e iOS, nonostante la loro ben nota sicurezza, possono comunque infettarsi con virus, malware, spyware e via discorrendo. Del resto gli hacker sono diventati sempre più bravi negli ultimi an ...I più ricchi in Italia sono quelli che lo dimostrano meno, che a gennaio non hanno bisogno di niente perché hanno già tutto e che, soprattutto, non pensano neppure per ...