(Di lunedì 14 novembre 2022) “It’s fantastic, thank you“. Emozionata, quasi commossa, come si può vedere dalle immagini, Giorgiaal suo arrivo all’aeroporto di: da domani il presidente del Consiglio italiano sarà tra i protagonisti del G20 nell’isola indonesiana. Ladellenesinel modo migliore. A partire dalla giornata di domani, martedì 15 novembre, il premier inizierà la sua avventura al G20 dove incontrerà tutti i numeri uno del. Insieme a lei anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo, in serata, incontrerà il ministro delle Finanze dell’Arabia Saudita. Ildell’arrivoL’accoglienza per la premier è stata incredibile e ...

"E' fantastico!": l'emozione della Meloni per la danza che l'ha accolta a Bali tra i Grandi del mondo (video)