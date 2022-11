Ducati in Superbike | tutti i Mondiali vinti da Borgo Panigale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un amore lungo tantissimi anni che ha portato per ben quindici voltein cima al mondo della SBK. Ladi Alvaro Bautista ha vinto il titolo dellanella giornata di ieri al termine del weekend che ha portato la categoria delle due ruote a disputare il round di Mandalika valido per il Gran Premio d’Indonesia. L’avversario, nemmeno a dirlo, era l’ormai ex campione del mondo Toprak Razgatl?o?lu su Yamaha che si è dovuto arrendere in questo penultimo appuntamento allo strapotere della nuvola rossa che ha bissato il successo ottenuto, anche, in MotoGP dopo l’affermazione di Francesco Bagnaia su Fabio Quartararo, sempre della Casa giapponese. In questo ballo forsennato, lo spagnolo nuovo campione del mondo si è iscritto alla lista dei piloti che sono riusciti a vincere in sella alla ...