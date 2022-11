Diseguaglianze di genere in accademia

la Repubblica

... stupisce che su un tema così importante non siano stati minimamente tematizzati i possibili effetti di questa riforma sullediin accademia (oltre che sulla vita degli/delle ...... progredisce e si manifesta e sono state evidenziatenell'accesso alle cure legate al. Nello spazio, però, le cose sono molto complesse. "Per trarre conclusioni solide, abbiamo ... Sesso, genere e identità per rimuovere le disuguaglianze al Science for Peace and Health Ricerca dell’Università firmata da Elisa Brini, Anna Zamberlan e Paolo Barbieri sulla suddivisione lavoro domestico e genitoriale (foto tema Ansa) ...Le coppie che arrivano e si stabiliscono in Italia finiscono nel tempo per ricalcare la suddivisione del lavoro domestico delle famiglie italiane. (ANSA) ...