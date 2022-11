Diritti lgbt | la nuova presidente di Arcigay Maesi | “Alzeremo l’asticelle delle nostre richieste | pronti a resistere e scendere nelle piazze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Natascia, giornalista 45enne, nata a Caserta e laureata in filosofia a Napoli, è la prima donna elettadial XVII Congresso nazionale svoltosi a Latina. Approvata la mozione ‘Orgoglio in movimento‘ e ribadita con voto unanime l’identità antifascista e pacifista dell’associazione.””La nostra risposta a Meloni è la mia elezione e la scelta di un linguaggio al femminile. Sono la” dice ad Anasa. “Per il futuro? Noi promettiamo die di essere più presenti in piazza. Sicuramente non andremo più a compromessi al ribasso come con il ddl Zan. Da ora in poi chiederemo tutto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.