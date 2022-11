Diodato firma la colonna sonora di “Diabolik – Ginko all’attacco!”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo il successo mondiale del ultimo ultimo tour ed essersi confermato come uno degli artisti più premiati della nuova scena musicale italiana,confeziona la nuovadi. Un passo in più verso il consolidarsi del legame tra mondo musicale e panorama cinematografico per, dopo il successo di Che vita meravigliosa. Diretto dai Manetti Bros. e tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani,è il nuovo capitolo della saga del noto fumetto e sequel di, uscito nel 2021. Il film, pronto già per l’uscita nelle sale il prossimo 17 novembre, vedrà una speciale collaborazione: ...

... e la sceneggiatura adei Manetti Bros. e Michelangelo La Neve. E se il primo film è stato ... stavolta scende sul palco " in senso letterale nei magnifici titoli di testa "che canta Se ...Esce il 18 novembre 2022 "SE MI VUOI" (Carosello Records), brano inedito discritto per la colonna sonora del film "DIABOLIK - GINKO ALL'ATTACCO!", diretto dai Manetti ...sceneggiatura a...La regina italiana del rock è tornata. Esce domani “Reloaded 1974 to 1983” per l’etichetta Nar International distribuita da Warner Music Italy, un esclusivo cofanetto che racchiude i primi dieci anni ...Esce il 18 novembre ‘Se mi vuoi’ (Carosello Records), brano inedito di Diodato scritto per la colonna sonora del film ‘Diabolik – Ginko all’attacco’, diretto dai Manetti Bros., in uscita nelle sale il ...