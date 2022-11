Di Lorenzo | ' Il Napoli ha portato in Europa e in Italia il bel calcio'

Il capitano delGiovanni Didal ritiro di Coverciano dove è impegnato con la Nazionale ha parlato dell'incredibile avvio di stagione dei partenopei, primi con margine in Serie A dopo undici vittorie ...E' il capitano delcapolista ma quasi non ci crede neanche lui a quello che sta combinando la sua squadra. Giovanni Diparla da Coverciano, in vista della duplice amichevole con Albania e Austria e dice ...FIRENZE (ITALPRESS) - "Le prossime due partite vanno affrontate nella maniera giusta, col giusto approccio e col giusto atteggiamento. Naturalmente con l'avvicinarsi del Mondiale aumenta ancora di più ...Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sulla stagione degli azzurri.