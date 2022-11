Deulofeu | “Grazie Napoli | gli applausi del Maradona non li dimenticherò mai”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Gerardringrazia i tifosi delper gliricevuti alin occasione dell’infortunio. Poco prima della mezzora di gioco trae Udinese,poggia male la caviglia ed è costretto a lasciare il campo in lacrime. Lo spagnolo cade nella corsa e chiede subito il cambio, preoccupandosi. Poi fa i conti con la realtà e scoppia in lacrime. Lascia il campo supportato da due componenti dello staff sanitario della formazione di Sottil, che nel frattempo fa entrare Success. Ancora da chiarire la natura dell’infortunio del giocatore spagnolo, che verrà esaminato nelle ore successive alla partita. INFORTUNIO: GLIDELLe lacrime dinon sono passate inosservate ...

... però, è finita lì la paura: c'è qualche struttura del ginocchio interessata dalla distorsione, ma non si tratta di niente di grave.'ha anche ringraziato i tifosi del Napoli per gli ...Aver persoha indubbiamente scosso l'intero spogliatoio, che adesso deve trovare dei nuovi ... Nonostante un finale di gara al cardiopalma, sono stati in grado di recuperare il Torino,...Gerard Deulofeu ringrazia i tifosi del Napoli per gli applausi ricevuti al Maradona in occasione dell'infortunio.Udinese, Gerard Deulofeu sorride dopo l'infortunio e le lacrime: "Niente di grave. Grazie ai tifosi del Napoli" ...