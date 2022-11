Debutta il collegamento Bergamo-Roma con Aeroitalia | tre voli al giorno | da gennaio arriva anche il quarto

Gazzetta di Parma

Nello stesso annosia come attrice che come sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe ... Nel 2018, Sgarbi si è infuriato durante uncon la trasmissione Dalla Vostra Parte . ...La connettività - che include ilal telefono, la navigazione, la registrazione dell'itinerario e il trasferimento dei dati di viaggio - è un uno dei punti di forza dell'interfaccia moto -... Collegamenti tra Parma e le frazioni: debutta il "Week Bus" - Video E' stato presentato il nuovo servizio della Tep Week Bus, un nuovo piano settimanale di collegamenti Tpl da e per le frazioni al centro di Parma. Il servizio è stato illustrato da Gianluca Borghi, ass ...Sarkcyber è la nuova casa produttrice di veicoli su due ruote elettrici che, in occasione di Eicma 2022, debutta in Europa con una linea completa di scooter, moto e monopattini elettrici. L’azienda, n ...