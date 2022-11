Daniele Dal Moro al GF VIP | chi è | età | lavoro | Uomini e Donne | fidanzata | Instagram e foto

(Di lunedì 14 novembre 2022)Dalè ufficialmente un concorrente del GF Vip. Da subito il giovane veronese, figlio di un deputato del PD, non è passato inosservato per il suo fascino e il fisico palestrato. Dall’esordio aal Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo di lui. Ilcome modello diDelNato il 4 luglio 1990, Dalè di Verona, lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e ha una sorella di 19 anni. Ha aperto un’attività nel campo finanziario insieme a un amico. All’ingresso al GF ha detto che vive da solo da quando aveva 17 anni e che non ha avuto moltenella sua vita. Eppure, ha provato a cercare la compagna ideale a, dove ...

... una delle concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello Vip ' in onda su Canale 5, ha rivelato di provare una forte attrazione nei confronti diMoro . Questa confessione, come ...La Prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta daNicchi, ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'...ancora in attesa del trasferimento...Ma perché vai allo stadio o al palazzetto Tanto sei cieco, la partita non la vedi'. Sono le perplessità sollevate dalla gente quando .... Eppure, contrariamente a quanto in tanti credono, Daniele cap ...Il campione di sci nautico, cieco dalla nascita, da grande appassionato di tennis ha fatto la telecronaca di Medvedev-Rublev dalla lounge di Intesa Sanpaolo ...