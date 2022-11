Damiani | «Nessuno ha la rosa del Napoli | Spalletti ha due squadre»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Oscar, noto procuratore sportivo ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Il procuratore è stato interrogato su vari temi, tra questi anche il momento delin questa prima parte di stagione. Di seguito, un estratto delle parole di Oscarraccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Quest’anno l’Italia non parteciperà ai Mondiali… «Francamente in tempi brevi non credo che la Nazionale possa partecipare al torneo. Ci sono alcuni giovani italiani i quali devono crescere, anche se sono perplesso delle convocazioni di Mancini. I nostri ragazzi crescono lentamente, in questi ultimi anni non ci sono campioni giovani, bisogna aspettare le nuove generazioni. Vedi Pinamonti, è un ottimo calciatore, ma fa parte dei convocati i quali ...