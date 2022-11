Il Foglio

Massimiliano, parlando della fiction dell'Avvocato Malinconico di cui è stato protagonista su Rai 1, ha detto che per lui suo padre Nunzio rappresentava 'un mito'. Non esagerava. A Napoli i figli d'arte ...... Donatella Finocchiaro, Marianna Di Martino, Andrea Arcangeli, Rocio Moralez, Massimiliano. ... in copertina uno degli attori del momento, Eduardo. A seguire proiezione dei cortometraggi ... Da Scarpetta a Gallo, le grandi dinastie del teatro napoletano Massimiliano Gallo, parlando della fiction dell’Avvocato Malinconico di cui è stato protagonista su Rai 1, ha detto che per lui suo padre Nunzio rappresentava “un mito”. Non esagerava. A Napoli i figl ...