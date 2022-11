Cristiano Ronaldo via da Manchester | la suggestione è clamorosa

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con il calciomercato pronto ad entrare nel vivo, iniziano a circolare le prime voci su possibili trasferimenti dei top player europei. Con i campionati fermi per via del mondiale in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... "Risponderemo dopo aver appurato i fatti" Mg Bergamo 02/11/2021 - Champions League / Atalanta - Manchester United / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto:Il Manchester ...MANCHESTER (Regno Unito) - " della copertura mediatica relativa a un'intervista di. Il club valuterà se rispondere dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti. Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare con ...Il Manchester United ha emesso un comunicato sul proprio sito web dopo l’intervista non autorizzata di Cristiano Ronaldo. COMUNICATO – Il Manchester United prende atto della copertura mediatica ...Hanno fatto molto scalpore le parole dette da Cristiano Ronaldo al The Sun. CR7 ha rilasciato un'intervista al veleno contro la sua squadra attuale, il Manchester United, senza essere ...