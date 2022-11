Cristiano Ronaldo ‘tradito’ | la non risposta del Manchester United

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ilprende atto della copertura mediatica relativa all’intervista di. Il club valuterà la suadopo che saranno stati chiariti tutti i fatti”. Così ilin una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale all’indomani dell’intervista non autorizzata concessa al giornalista Piers Morgan dove ha attaccato la società e il tecnico Erik Ten Hag. “Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e dare continuità allo slancio, le convinzioni e l’unione che si stanno creando tra giocatori, dirigenti, staff e tifosi”, conclude il comunicato dei Red Devils. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

