Cristiano Ronaldo | terremoto a pochi giorni dal Mondiale | parole shock

(Di lunedì 14 novembre 2022) Hanno fatto decisamente rumore le dichiarazioni rilasciate ai media inglesi da parte disul suo rapporto con il Manchester United PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sfogo durissimo diche in un’intervista concessa al giornalista Piers Morgan si è tolto non solo dei sassolini, ma veri e propri macigni dalle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

'Stiamo valutando la nostra risposta'. Queste le parole del Manchester United sul caso. Un comunicato secco e preciso da parte del Club inglese in risposta alle accuse lanciate dal fenomeno portoghese sulla sua società. Un ritorno alle origini che si è trasformato in ...attacca duramente il Manchester United e l'allenatore della squadra in un 'intervista 'La società mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato rispetto per me. Il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e38d7d0e-e7e4-fdbc-85fe-8d17f21b54 ...Manchester, 14 nov. Adnkronos) – "Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa all'intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà la sua risposta dopo che saranno stati chiar ...