Cristiano Ronaldo senza freni | distrutti Manchester United e Ten Hag | ' Traditori'

... firmata da un altro gol del baby fenomeno Alejandro Garnacho , ma a tenere banco sono le dichiarazioni rilasciate danel corso dell'intervista esclusiva rilasciata in esclusiva al '...GRANDI CAMPIONI - 'Van Basten, Baresi, Maldini, poi, Ibrahimovic, Benzema, Vinicius. Sono davvero tanti'. IDEE - 'Meglio vincere giocando bene che perdere giocando ...Cristiano Ronaldo spara a zero su Ten Hag e sul Manchester United in un'intervista. L'addio a gennaio è sempre più vicino per CR7 ...Aveva promesso che prima o poi avrebbe parlato e ora l’ha fatto. Cristiano Ronaldo rompe il silenzio sul suo rapporto con il Manchester United e spara a zero contro il suo club. Il portoghese l’ha fat ...