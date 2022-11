Cristiano Ronaldo | lo spogliatoio si ribella al portoghese

Sull'ex portiere, che nelle oltre 400 presenze in A respinse anche un rigore a, si sa quasi tutto: a cominciare dall'esordio tra i grandi proprio i maglia granata, indossata poi per ...Manchester United, i compagni si schierano controSecondo quanto rivela Sky Sport s, infatti, i colleghi dello United non avrebbero preso bene le sue uscite contro società e ...La rivelazione di Benzema sulla vittoria del Pallone d’oro «Se Cristiano si è già congratulato Non ancora, ma sono tranquillo» nel corso di una intervista a Telefoot, Karim Benzema ha rivelato, incal ...E ancora: "Come disse Picasso, devi distruggere per ricostruire. E se lo United parte con me, da parte mia non ci sono problemi" ...