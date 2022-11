Cristiano Ronaldo attacca Ten Hag | “Non posso rispettarlo | mi sento tradito”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 novembre 2022) Che i rapporti trae Ten Hag non fossero idilliaci era risaputo, ma le recenti dichiarazioni del portoghese spiazzano e non poco. L’nte ex Real Madrid ha rilasciato un’intervista al The Sun, nella qualea muso duro l’attuale allenatore del Manchester United.Dichiarazioni Ten Hag, le parole su Ten Hag Le parole di: “Non rispetto Ten Hag perché lui non mi rispetta, mi. Ragnick? Ma se non era neanche un allenatore come fa a diventare il boss”. Andrea Trione