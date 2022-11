Cristiano Ronaldo apre a Milano il primo centro cura dei capelli

Tra design e tecnologia, primo centro Insparya per cura capelli.co - fondatore spazio in centro a Milano 14 novembre 2022L'esultanza per il suo sesto sigillo in campionato, ha ricordato il compagno di nazionale, con cui a breve condividerà l'esperienza in Qatar. Ma non è sfuggito, soprattutto ai ...«Stiamo valutando la nostra risposta». Queste le parole del Manchester United sul caso Cristiano Ronaldo. Un comunicato secco e preciso da parte del Club inglese in risposta ...La compagna di Cristiano Ronaldo è attivissima sui social, dove mostra la sua quotidianità tra viaggi, giornate in famiglia, shopping e impegni di lavoro. In questi mesi è stata molto presa dal nuovo ...