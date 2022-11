Crisi Italia-Francia | interviene Mattarella | colloquio telefonico con Macron “Necessaria piena collaborazione tra i due Paesi”

(Di lunedì 14 novembre 2022) È dovuto intervenire anche il presidente della Repubblica, Sergio, per cercare di allentare la tensione tranata con lo scontro sulla questione migranti. Il Quirinale ha infatti comunicato che il Capo dello Stato ha avuto un colloquicol presidente francese, Emmanuel, nel corso del quale entrambi hanno affermato “la grande importanza della relazione tra i duee condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni diin ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Il Pd - osserva - da quando è nato ha fatto del gran bene all'. Abbiamo difeso la democrazia,... si stava trasformando nella testa di alcuni in una sorta di soluzione permanente della...... "Spesso, i passi in avanti più importanti si fanno proprio all'interno di alcune, di ... il Papa ricorda una vecchia tradizione, presente anche in alcuni paesini dell': "La cena di Natale ...Ma l’aumento di alcuni costi legati ad energia e carburanti (la crisi internazionale russo-ucraina ha contribuito ... Per certi versi, al pubblico italiano non dovrebbe dispiacere tanto sapere che la ...Torna a soffiare pesante il vento nucleare. Sul tavolo del grande gioco della geopolitica, la bomba atomica è ancora la carta che decide le crisi internazionali. Nel gran discutersi di bluff e ...