Criscitiello | “Kvara va recuperato non solo dagli acciacchi fisici | anche da altro”

Sportevai.it

"Spalletti dovrà evitare le trappole invernali e la sosta farà bene anche a chi non ne ha bisogno. Punto principale recuperare Kvara, forse non solo dagli acciacchi fisici ...Michele Criscitiello su Tmw: Buongiorno Gravina. Ci vuole il traffico di droga per commissariare l’AIA C’è un Ministro, intervenga! Se andate su google ...