Covid Toscana | due morti donne | età media 79 | 5 anni | oggi 14 novembre | e 440 nuovi contagi

Sono 440 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 116 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 324 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Sono 440 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 116 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 324 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Altri 440 nuovi casi e altri due morti per Covid in Toscana nelle 24 ore della domenica. Lo rende noto il rapporto giornaliero della Regione. Le nuove vittime sono delle ...Sono 440 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 116 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 324 con test rapido. Il numero dei contagiati ...