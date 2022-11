Covid oggi Sardegna | 387 contagi e nessun morto | bollettino 14 novembre

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 387 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 364 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1211 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 ( stesso dato di ieri ), pazienti ricoverati in area medica sono 99 ( + 2 ) mentre sono 7918 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 163 ). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

