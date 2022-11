Covid nella casa del Grande Fratello | anche Antonino Spinalbese e Giaele De Donà lamentano un malessere

(Di lunedì 14 novembre 2022) Potrebbero crescere i contagi dialVip .Dehanno lamentato un, il che potrebbe far pensare che possano essersi contagiati come ...

Sebbene i tamponi possano essere negativi e il malessere passato, per gli esperti non è detto che questo significhi che non hanno avuto il. Molti tamponi rapidi danno falsi negativi e alcuni ...... che è stato pubblicato integralmente e senza variazioni) Ogni venerdì,tua casella di posta ... Come le aziende tecnologiche stanno plasmando il conflitto in Ucraina Lo sciame di varianti...Guendalina Tavassi sarà tra i protagonisti di questa sera al Gf Vip. Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di oggi, 14 novembre : ecco le anticipazioni. E intanto resta da capire come farà l ...Grande Fratello Vip 2022-2023, quali sono i concorrenti positivi al Covid: le condizioni di salute. Tutte le informazioni nel dettaglio ...