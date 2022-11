Covid | le notizie di oggi Locatelli | Situazione sotto controllo LIVE

Sky Tg24

... spingere l'acceleratore sulla duplice vaccinazione controe influenza stagionale... di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da- 19 , in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive ... Covid, le notizie. Quasi 15.000 nuovi casi in Cina, ai massimi da aprile Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 colpiti dal Covid Cosa succederà ora Lo scopriremo questa sera, lunedì 14 novembre, durante la 17esima puntata del GfVip7, in prima serata, su Can ...TORINO. Un cuoricino e la scritta “Torino” sulla telecamera, in mondovisione. Il tennista norvegese Casper Ruud, come già successo l’anno scorso, saluta così la vittoria nella prima gara singolare di ...