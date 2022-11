Covid | in Campania l’indice è al 13 | 9% | tredici le vittime

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 721 i positivi alinsu 5181 test effettuati per un indice di contagio pari al 13,91%, in calo di un punto rispetto al dato di ieri.le persone decedute, di cui due nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli undici morti nei giorni precedenti ma registrati solo ieri. Dodici le terapie intensive occupate, dato invariato rispetto a ieri. I posti letto occupati sono 274 (+1). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Regione Campania

